Meta開發去中心化平台 料吸部分Twitter用戶 行政人員版 2023/03/14 分享： 分享： 馬斯克（Elon Musk）自接管Twitter後，進行了多項改革，卻引起不少用戶不滿。有報道指，Meta正開發一種去中心化、以文字為主的社交平台，或允許用戶以Instagram（IG）帳號登入和註冊 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美遙距醫療初創承認 洩露310萬病人資訊 今日 美遙距醫療初創承認 洩露310萬病人資訊 微軟最新GPT-4版本 多模態模型支援影片 2023/03/13 微軟最新GPT-4版本 多模態模型支援影片 Epic Games挑戰Steam 遊戲上架僅需分成12% 2023/03/13 Epic Games挑戰Steam 遊戲上架僅需分成12% WhatsApp測試新功能 提醒刪除「過期」群組 2023/03/10 WhatsApp測試新功能 提醒刪除「過期」群組 DuckDuckGo注AI元素 推測試版DuckAssist 2023/03/10 DuckDuckGo注AI元素 推測試版DuckAssist 創新科技及應用 科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 社交平台 媒體 Twitter Instagram 馬斯克