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Meta開發去中心化平台 料吸部分Twitter用戶

行政人員版 2023/03/14

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馬斯克（Elon Musk）自接管Twitter後，進行了多項改革，卻引起不少用戶不滿。有報道指，Meta正開發一種去中心化、以文字為主的社交平台，或允許用戶以Instagram（IG）帳號登入和註冊

...

欄名 : 科技新知

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