高息ETF獲追捧 穩坐大市過山車

恒指於2022年10月一度跌穿15000點，自2021年高位下跌近半，其後大市又絕地反擊，恒指在不到3個月內自低位上升近半，反彈後又於2月下跌近一成。今年疫情影響料漸減退，但環球加息的威脅尚存，好淡因素交集下大市或相當波動。如果投資者採取短期策略，隨時在低位被震走、高位追貨，未能享受資產升值的成果。

高股息ETF規模擴大 其中3110為香港資產規模最大¹

因此，一般投資者若非有信心百戰百勝，投資策略還是建議以長遠部署為主，高股息股票策略在全球獲不少投資者採用，根據晨星 (Morningstar) 的資料，2022年高股息ETF在全球錄得近800億美元的資金流入²，較2021年大幅上升。

高股息ETF有何吸引之處，能讓全球投資者捧場？以Global X 恒生高股息率ETF（3110）為例，ETF追蹤恒生高股息率指數，股息年化率高達7.8%* (派息率並不保證，可從股本中分派#)，即使去年3月美國開始加息周期，股息回報率仍然相當不錯，難怪於2022年成為晨星最受投資者歡迎的香港高股息率ETF³，同時Global X 恒生高股息率ETF為現時香港資產規模最大的高股息率ETF⁴，2022年全年突破1億美元的規模，而截至2023年3月16日，資產規模更已超過港幣9億元⁵，可見3110持續受投資者歡迎。

指數嚴選優質高息股 市況不穩下更顯防守力

既然以收息股作長綫部署，派息的持續性以及抗跌力均是不少投資者的關注重點。3110所追蹤的恒生高股息率指數在編制時，從恒生綜合指數成份股之中挑選50隻最高股息率的股票和/或房地產投資信託，從而確保指數成員為行內規模較大，市值及成交均達到一定標準。一般來說，企業市佔率愈大，規模效應更加明顯，營運上較行內對手有優勢，因此能交出更佳的成績表，同時派息能力亦更加穩定，因此該指數內的公司能持續獲市場捧場，去年股息回報以至歷史收益率，均較恒生指數優勝。

市場上部分公司因派特別息等特定因素，導致某年度的股息率異常高，但往往無以為繼，因此與股價過分波動的公司一樣，沒有良好派息紀錄的公司並不會獲選恒生高股息率指數，加上本身指數已經分散於50間不同公司，因此恒生高股息率指數比恒生指數波動性較低，在2022年的跌市中更顯防守力。投資追蹤該指數的ETF即等於買入該指數內的一籃子股票，限制因個別股份急跌而錄得嚴重損失，分散投資，風險比投資單一公司較低。

固定管理費進一步降成本

不少人投資ETF時往往只看回報，卻忽略了管理費的影響。雖然ETF管理費一般低於基金，但小數怕長計，特別是作為長綫投資的工具，管理費對組合的回報有不少影響。部分ETF採取可變的收費模式，令投資者難以計劃投資，而Global X 恒生高股息率ETF使用劃一收費0.68%^，在香港高股息率ETF中屬最低的級別 ，讓投資者享受高股息、低收費。

Global X 恒生高股息率ETF目標於每年3月及9月派息 (派息率並不保證，可從股本中分派#)，目前已連續3年派息，而今年3月亦不例外，每股派港幣$0.27，股息年化率為7.8%*，除淨日定為2023年3月27日，大家如果想以高股息應對波動市，不妨抓緊機會買入Global X 恒生高股息率ETF (3110)，入市不久便可以收息之餘，又可以作長遠投資部署。投資者若想了解更多Global X 恒生高股息率ETF (3110)，請瀏覽基金網站：https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/funds/hang-seng-high-dividend-yield-etf/

資料來源：

1. 資料來源: 未來資產，港交所 (交易所買賣產品，股息類別，不包括房地產投資信託基金)，2023年3月15日

2. 資料來源：晨星，2023年1月

3. 資料來源: 晨星，2023年1月5日

4. 資料來源: 未來資產，港交所 (交易所買賣產品，股息類別，不包括房地產投資信託基金)，2023年3月15日

5. 資料來源：未來資產，港交所，2023年3月15日

6. 資料來源：未來資產，港交所 (交易所買賣產品，股息類別，地區重點為香港，不包括房地產投資信託基金)，2023年3月15日

*資料來源：未來資產環球投資 (香港) 有限公司，2023年3月16日。年化率的計算方法：（2022年9月及2023年3月的每股派息）/ 2023年2月28日的每單位基金資產淨值。

#基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。管理人可酌情決定從本基金資本或收入總額撥付股息。從資本中撥付股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應占任何資本收益的部分款項。任何分派可能會導致每單位資產淨值即時減少。任何涉及從基金資本中派發的股息的分配都可能會導致單位資產淨值即時下降。

^持續收費資料為年度化資料，乃根據基金的持續開支計算，並以基金同時期的平均資產淨值的百分比顯示。此數字每年可能有所變動。自2021年11月1日起，基金採用單一管理費結構，即將以基金的資產支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。自 2021年11月1日起，基金的持續費用定於基金資產淨值的0.68%，相等于現時基金管理費的收費率。為免生疑，超逾基金持續費用（即管理費）的任何基金持續開支應由管理人承擔及不應由基金支付。進一步詳情請參閱產品資料概要「子基金持續繳付的費用」一節及基金說明書。

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本資料僅供香港投資者使用。本資料並非買賣任何證券或其他金融工具的招攬、要約或推介。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

Global X 恒生高股息率 ETF (本基金) 無法保證會就組成相關指數的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎相關指數成分證券的公司或 REIT 的表現以及管理人無法控制的因素（包括但不限於該等公司或 REIT 的股息分派政策）而定。無法保證基金的派息率與相關指數相同。投資者應參閱本基金的基金說明書所載的詳情，包括風險因素。發行者: 未來資產環球投資 (香港) 有限公司。本資料並未經香港證監會審閱。

(特約)