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黃花風鈴木將軍澳盛放 單車公園櫻花接力

副刊版 2023/03/15

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如果不想長途跋涉去東涌近赤鱲角機場的古物園，欣賞種植了約260棵黃花風鈴木的「機場風鈴徑」，其實區區都有黃花風鈴木盛放，許多都是在地鐵站附近，要拍攝黃花風鈴木，完全無難度。

好像將軍澳的單車館公園，單車

...

欄名 : 本地遊

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