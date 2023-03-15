黃花風鈴木將軍澳盛放 單車公園櫻花接力

如果不想長途跋涉去東涌近赤鱲角機場的古物園，欣賞種植了約260棵黃花風鈴木的「機場風鈴徑」，其實區區都有黃花風鈴木盛放，許多都是在地鐵站附近，要拍攝黃花風鈴木，完全無難度。

好像將軍澳的單車館公園，單車

...