黃花風鈴木將軍澳盛放 單車公園櫻花接力 副刊版 2023/03/15 分享： 分享： 如果不想長途跋涉去東涌近赤鱲角機場的古物園，欣賞種植了約260棵黃花風鈴木的「機場風鈴徑」，其實區區都有黃花風鈴木盛放，許多都是在地鐵站附近，要拍攝黃花風鈴木，完全無難度。 好像將軍澳的單車館公園，單車 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 香港花展2023維園開鑼 4萬株繡球花海+3大必影展區 2023/03/10 香港花展2023維園開鑼 4萬株繡球花海+3大必影展區 香港仔魚市場罕有開放 漁民親身導賞睇生猛海鮮 2023/03/09 香港仔魚市場罕有開放 漁民親身導賞睇生猛海鮮 東涌驚艷粉紅櫻花海 赤鱲角櫻花長廊浪漫打卡 2023/02/13 東涌驚艷粉紅櫻花海 赤鱲角櫻花長廊浪漫打卡 麗豪航天城酒店開幕 15間特色親子主題房 2023/02/11 麗豪航天城酒店開幕 15間特色親子主題房 林村許願樹打卡行大運 去車公廟順道遊沙田公園 2023/01/26 林村許願樹打卡行大運 去車公廟順道遊沙田公園 賞花 將軍澳單車公園 香港單車館 櫻花 屯門 將軍澳 機場 深水埗 粉嶺 東涌