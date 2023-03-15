電影《星際啓示錄》主角乘坐飛船探索浩瀚宇宙，穿越蟲洞要尋找適合人類生存的星球。電影將地球末日、蟲洞及黑洞平衡空間畫面活靈活現展現出來，令人對地球環境惋惜及無邊宇宙更生敬畏。

太空船領航員除在大空中長時間處於無重狀態外，若飛行器飛入及飛出星球期間，亦要承受好幾倍體重重力。按太空總署資訊，火箭要逃脫地球引力飛往太空，就須加速達至每秒11.2公里速度，升高時重力負荷可想而知。太空人訓練無重狀態，更着重承受瞬間升降數倍重力，這要歸功於內耳半規管的訓練。常人若半規管出現問題，人雖坐立穩如泰山，但頭腦卻處於天旋地轉中。故此以下想談談眩症最常見良性暫時性位置性眩暈（BPPV）的原理、病徵及物理治療處理方法。

如前文所言，BPPV亦即俗稱的耳石移位病。耳石為人體內耳內正常結構部分，功能協助人體感受頭部對應地面位置。但假若頭部因碰撞外傷、年老退化，耳石脫落若墜入半規管中，則隨頭部動作時會產生劇烈並延長時間的錯誤位置神經信息。

在單側耳朵來說，左右邊各有3個分布不同平面半規管，包括前、後或水平半規管，能感應「無死角」的頭部動作方位。臨床發現耳石較高機會跌入後半規管，其典型症狀為平臥後若頭向單側後仰，則可迅速引發天旋地轉式性眩暈，外人亦能觀察患者雙眼上下跳動的病徵。病人若以Dix-Hallpike Test證實耳石後半規管移位，可以採取相應耳石復位法，幫助晶體返回前庭器官內。

固然，若脫落晶體誤入另一半規管，則症狀或手法治療方法亦有所改變，例如當耳石移位至水平半規管，若坐立時迅速轉頸，這會誘發眼睛水平左右的跳動，前述Dix-Hallpike Test並不呈眼動。

不論為半規管哪一分型，耳石復位法後非就此完全康復，患者仍須注意頭部動作及姿勢，以避免耳石脫位，例如避免過急速轉頭動作，不側睡平面床鋪，要仰睡床頭墊高臥床，一般約3個月病症已趨穩定。

對於耳石移位病或慢性眩暈病人，亦大多伴見上頸椎感覺運動失調，這可能因平衡信息混亂，大腦不能發出正確的位置指令給肩頸肌肉，故此引發上頸椎關節或肌肉問題，故此亦應檢查及處理上頸關節肌肉問題及作感覺運動協調訓練。

若平素深受眩暈困擾，建議可參詳西醫眼科及耳鼻喉科檢查，確定病位，治療時配合內耳及上頸處理，能更有效長遠改善眩暈病症。看見太空人訓練畫面，其中不乏水中零重力，或置身巨型離心機作眩暈訓練，不得不佩服太空人的堅毅，亦感同身受眩暈症發作時之苦……

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