重用簡約公屋組件 宜關注效益

在未來5年興建3萬個簡約公屋單位，是去年施政報告的最大亮點。筆者同意本港房屋問題需要多管齊下的方式解決，興建簡約公屋是其中一個值得探討的方法，可惜從去年底當局開始披露選址及造價等細節後，隨即被指造價比傳統公屋昂貴，引起社會質疑簡約公屋的成本效益。

倘用地有時限 建材何去何從？

與此同時，本港首個以「組裝合成」建築技術興建的過渡性房屋項目「南昌220」，近日展開拆卸工程，相關模件預計會搬到樂善堂位於大埔的過渡性房屋重複使用，當中拆卸模件和重新搭建所衍生的「隱性」開支，值得公眾知悉和思考，以永久結構及樓房標準建成的組裝合成房屋，建於使用年期有限制的土地時，所引伸的資源錯配問題。

據房屋局早前披露，利用降低樓底高度等方式，壓縮簡約公屋建築的最新造價，削減約8億至近260億元；若以單位總數量計算，平均每個單位成本約86萬元，較傳統公屋的76萬元略高。

盡管簡約公屋的造價是社會一大爭議，然而據筆者所知，這個成本實屬市價，因此討論不應僅聚焦於此，反而應注意另一個關鍵，就是當中的組裝物料日後可否重用，若然可以，牽涉成本為何。例如目前屬簡約公屋供應大戶的啟德世運道用地，雖然可提供逾萬個單位，但在兩年建築期後，僅能使用短短5年，該地便要釋回，按原有規劃意向發展；這批簡約房屋單位所遺留的大量組裝物料，屆時應何去何從？

模件拆卸再組裝 涉「隱性」開支

以組裝合成方式建成的簡約公屋，技術上固然可以清拆，但據業內近年累積的經驗，興建簡約公屋除組裝物料及勞工成本外，還涉及承建商開辦費、管理費、地基和配套設施等成本；如開初已選址在臨時用地上興建，並假定入住5年後便須拆卸另覓地重置，那麼整個簡約公屋的造價除基礎成本外，還要額外加上清拆、維修、運輸、倉儲及重組等開支，總開支絕不比傳統公屋低；還未計算因清拆而未能於新址重用的物料，例如供水及排水喉管等，涉及廢物棄置和污染等長遠環保問題，這並非大眾市民所樂見的。

而且，除非能做到無縫交接，否則組裝房屋拆卸後，通常亦須覓地存放一段時間，等待另一處所接收，香港寸金尺土，存放所涉及的租金開支，也是一筆不容輕視的成本。

此外，為減少浪費物料，將組件搬到另一選址重用，某程度也會「限死」新選址的設計和布局；而在搬遷過程中，可能有部分單位未能融入新選址的設計，難免要捨棄部分組裝單位的物料。

應多管齊下 增房屋供應數目

建造業界普遍認同，組裝合成的建築技術有其可取之處，但亦希望糾正外間其中一個主要誤解，就是以為組件能夠如積木般隨便「拆得、搬得、砌得」；事實上，以組裝合成興建的項目，在整體結構及配套上，已獲當局審批完全符合現行樓房要求，即可視為永久建築（例如科學園的創新斗室），隨意拆卸再組裝絕對有違成本及環保效益。

筆者並非全盤否定興建簡約公屋的需要，但應審慎衡量每個項目的時間及價值，不應隨意動用臨時土地興建該類單位。已預留興建簡約房屋的土地，應盡量研究探討用作發展永久公營房屋的可行性；假如該地最終能夠興建公營房屋，即使需多等一兩年，也是值得。同時，當局亦應積極考慮其他可行的住房方案，例如盡快重推「私人機構參建居屋計劃」，冀進一步增加房屋的單位數目，以及加快興建速度，供市民大眾其他「上樓」機會。（作者為一群資深建造業界人士）