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IG及fb數碼收藏品 Meta擬結束支援

行政人員版 2023/03/15

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Meta去年乘着非同質化代幣（NFT）熱潮，相繼在Instagram（IG）和Facebook（fb）推出數碼收藏品功能，容許用戶創作和分享自己所擁有的NFT。但推出不足一年，Meta已計劃結束該支援

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欄名 : 科技新知

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