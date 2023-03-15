IG及fb數碼收藏品 Meta擬結束支援 行政人員版 2023/03/15 分享： 分享： Meta去年乘着非同質化代幣（NFT）熱潮，相繼在Instagram（IG）和Facebook（fb）推出數碼收藏品功能，容許用戶創作和分享自己所擁有的NFT。但推出不足一年，Meta已計劃結束該支援 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 OpenAI建超級電腦 為ChatGPT提供動力 今日 OpenAI建超級電腦 為ChatGPT提供動力 Meta開發去中心化平台 料吸部分Twitter用戶 2023/03/14 Meta開發去中心化平台 料吸部分Twitter用戶 美遙距醫療初創承認 洩露310萬病人資訊 2023/03/14 美遙距醫療初創承認 洩露310萬病人資訊 微軟最新GPT-4版本 多模態模型支援影片 2023/03/13 微軟最新GPT-4版本 多模態模型支援影片 Epic Games挑戰Steam 遊戲上架僅需分成12% 2023/03/13 Epic Games挑戰Steam 遊戲上架僅需分成12% Facebook Instagram NFT Meta