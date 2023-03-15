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OpenAI建超級電腦 為ChatGPT提供動力

行政人員版 2023/03/15

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據《彭博》報道，微軟（Microsoft）已為OpenAI斥資數億美元，建造了一部巨型超級電腦，為聊天機械人ChatGPT提供動力。

為建立ChatGPT超級電腦，微軟在旗下雲端服務平台Azure上，連

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欄名 : 科技新知

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