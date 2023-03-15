立會更換咪高峰系統 高科防干擾 政治版 2023/03/15 分享： 分享： 北京日前舉行人大政協會議（兩會），香港立法會都要「讓路」，大會會議休會兩星期，但立法會「休會不休班」，秘書處趁兩會期間，更換了會議廳的全部咪高峰系統，今日復會，將可聽到不受干擾的「高質量」音效。 今復會 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 鄧飛夥培僑校長 赴菲「搶學生」港升學 2023/03/14 鄧飛夥培僑校長 赴菲「搶學生」港升學 8港區政協 出任專委會副主任 2023/03/13 8港區政協 出任專委會副主任 工聯會智庫「復活」 鄧家彪：將有新搞作 2023/03/11 工聯會智庫「復活」 鄧家彪：將有新搞作 16區關愛隊 最快今接受申請？ 2023/03/10 16區關愛隊 最快今接受申請？ 馬會支援中聯辦 開展青少年項目 2023/03/09 馬會支援中聯辦 開展青少年項目 政治 立法會 梁君彥 香港生產力促進局 北京 大灣區 深圳 李家超 陳茂波 廣東省