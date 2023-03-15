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立會更換咪高峰系統 高科防干擾

政治版 2023/03/15

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北京日前舉行人大政協會議（兩會），香港立法會都要「讓路」，大會會議休會兩星期，但立法會「休會不休班」，秘書處趁兩會期間，更換了會議廳的全部咪高峰系統，今日復會，將可聽到不受干擾的「高質量」音效。

今復會

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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