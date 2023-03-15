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信和響應香港藝術月 西班牙街頭藝術家 數碼藝術現尖東幕牆

行政人員版 04:00 2023/03/15

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信和集團向來積極推動文化藝術創意產業發展，為響應香港藝術月，集團今年加入HKWALLS行列，為街頭藝術節增加首個數碼藝術平台，仲邀請到西班牙著名藝術家J. Demsky特意為2023「街頭藝術節」創作數碼藝術作品，放喺尖沙咀中心及帝國中心4,000平方米嘅多媒體幕牆上演，每晚都為維港注入藝術耀眼色彩！

黛安知道，尖沙咀中心及帝國中心擁有其中一個維港最大多媒體幕牆，由逾8萬顆LED圓點燈組成，呢個幕牆已多次上演大型藝術活動，如國際性數碼光影作品賽、信和以培育青年動態影像設計人才為目標嘅計劃「Feel the Motion」等，為年輕藝術家提供展示平台。

公關姊妹話畀黛安知，J.Demsky今次嘅作品名為《VLTRAPHOTONICS》，展現出以科幻小說為靈感所設計嘅一道天際綫，令人聯想到電影《攻殼機動隊》嘅場景，仲將佢最具特色嘅彩色3D視覺塗鴉，變成不斷延續嘅動態影像呈現喺維港。J. Demsky話好榮幸可以喺疫情後嚟香港參與「香港街頭藝術節」，最開心係可透過信和呢個大廈外牆與大家分享其作品。

今個星期五（17日）起至4月12日，每晚6點至11點，大家就可以喺呢個多媒體幕牆欣賞到J. Demsky嘅作品喇。

本文轉載自《晴報

J. Demsky數碼藝術作品於尖東4,000平方米巨型幕牆上演

J. Demsky

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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