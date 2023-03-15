奧海城「Timeless Leslie Encounter」 透過20個故事紀念張國榮

唔經唔覺，「哥哥」張國榮已經離開咗20年，相信好多粉絲仲係好掛住佢。黛安聽聞，奧海城特意喺今個月23日至4月2日舉辦「Timeless Leslie Encounter」活動，透過20個「相遇」故事，讓大家以多角度認識、紀念呢位傳奇巨星。3月31日更會舉辦分享會，請嚟Leslie好友、工作夥伴、資深歌影迷等細訴經歷，屆時歌手曾比特亦會到場演繹經典名曲。

活動期間現場嘅430吋大電視將播放20個Leslie經典作品片段，仲有由逾3,000張「與哥哥相遇」相片組成嘅巨型馬賽克片段；以及由一眾歌影迷投選最具代表性嘅經典作品組成嘅霓虹燈打卡牆；現場亦設有一座自動演奏嘅三角鋼琴，循環演奏佢嘅8首經典金曲，包括《追》、《風繼續吹》等。

另外，大家亦可憑$20捐款或以S+REWARDS 3點數，到場參與製作「即印即貼」嘅巨型馬賽克Leslie相片，並可獲得4R相1張留念，所得捐款將全數捐贈予兒童癌病基金。活動亦特製1套4款以Leslie經典作品為設計嘅刺繡燙布貼，粉絲可以即日消費或S+REWARDS點數換領。

本文轉載自《晴報》

▲ 韓國及日本出版社紛紛為張國榮出書