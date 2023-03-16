認識很多廣告界朋友都是面向社會的有心人，本地廣告公司Secret Tour的創辦人之一Stephen Chung，就是其中一位經常在其創作意念上加入社會元素的廣告人。近期，他替星展銀行旗下中小企社群平台DBS BusinessClass，搞了個很有意思的活動，叫《Reborn Exhibition：中小企數碼轉新──We are Back！》，一看內容，就知道必定是此君作品——意念永遠有「估佢唔到」的驚喜、極強的本地元素，以及對幫助社會弱勢小店和中小企經營者仍有團烈火。且看他策劃的活動細節：

一、Stephen及其團隊在香港找了六間掙扎經營的中小企，包括：1.香港唯一紙盒回收廠喵坊Mil Mill；2.正從實體轉型網店的荃灣海味老店美而廉食品；3.以reduce（減少廢料）、recycle（回收利用）和upcycle（再生利用）為主的低碳場地布置公司隨喜；4.免費的手機藥物管理App醫藥通；5.以知識共享理念，定期分享製作知識短片及冷知識的網上平台Beginneros；6.專門幫助失戀及單身人士走出陰霾的戀愛治療平台Breakup Tours（已結業）。

二、於三月十六至十八日，在銅鑼灣Preface Coffee & Wine擺設關於這六間中小企故事的公開展覽。

三、每位入場看展覽的觀眾都可以參與投票，選出他們心目中認為最值得支持和幫助的中小企，獲得最多票數的那間，銀行將會提供總值三十八萬港元支援和一百個KOL宣傳，支援獲最多支持的票數的中小企東山再起。因此，我們的一票，可能改變一間中小企的命運！

高手之作，不會只幫客戶sell產品或服務，而是能把整件事昇華、賦予意義、注入靈魂、關注弱勢，兼且可以engage公眾。看到這個展覽宣傳，我馬上打電話給Stephen了解詳情，他告訴我背後的故事，原先還有一個更棒的idea。經他同意下，明天揭秘。