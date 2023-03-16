火炭喜利佳工業大廈地下 每呎叫價27328 地產版 2023/03/16 分享： 分享： 地址：火炭坳背灣街45至47號喜利佳工業大廈地下E3室 實用面積：131平方呎 開價：358萬元 實用呎價：27,328元 賣點：物業坐落火炭工業區，周邊配套成熟，而單位連租約放售。 拍賣行：環亞物業拍賣行 拍賣 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 油麻地建邦商廈連租約放售 回報3.6厘 今日 油麻地建邦商廈連租約放售 回報3.6厘 旺角上海中心828呎交吉單位 開價550萬 今日 旺角上海中心828呎交吉單位 開價550萬 尖沙咀永安廣場連裝修 銀主叫價每呎不足1萬 2023/03/09 尖沙咀永安廣場連裝修 銀主叫價每呎不足1萬 九龍灣美羅中心2期 1555呎銀主盤開價590萬 2023/03/09 九龍灣美羅中心2期 1555呎銀主盤開價590萬 觀塘THE icon 6樓9室 連租約開價190萬 2023/03/02 觀塘THE icon 6樓9室 連租約開價190萬 火炭