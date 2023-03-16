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火炭喜利佳工業大廈地下 每呎叫價27328

地產版 2023/03/16

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地址：火炭坳背灣街45至47號喜利佳工業大廈地下E3室

實用面積：131平方呎

開價：358萬元

實用呎價：27,328元

賣點：物業坐落火炭工業區，周邊配套成熟，而單位連租約放售。

拍賣行：環亞物業拍賣行

拍賣

...

欄名 : 拍賣行情

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