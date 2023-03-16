  • 20°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 02:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

油麻地建邦商廈連租約放售 回報3.6厘

地產版 2023/03/16

分享：

分享：

地址：油麻地渡船街38號建邦商業大廈12樓2室

面積：285平方呎

開價：250萬元

呎價：8,772元

賣點：單位備有裝修，並連租約，租期至2024年10月12日，月租約7,500元，以開價計，租金回報

...

欄名 : 拍賣行情

最新專欄文章 更多

旺角上海中心828呎交吉單位 開價550萬
今日
旺角上海中心828呎交吉單位 開價550萬
火炭喜利佳工業大廈地下 每呎叫價27328
今日
火炭喜利佳工業大廈地下 每呎叫價27328
尖沙咀永安廣場連裝修 銀主叫價每呎不足1萬
2023/03/09
尖沙咀永安廣場連裝修 銀主叫價每呎不足1萬
九龍灣美羅中心2期 1555呎銀主盤開價590萬
2023/03/09
九龍灣美羅中心2期 1555呎銀主盤開價590萬
觀塘THE icon 6樓9室 連租約開價190萬
2023/03/02
觀塘THE icon 6樓9室 連租約開價190萬
油麻地

上一篇文章

旺角上海中心828呎交吉單位 開價550萬

下一篇文章

矽谷銀行極速爆煲 金融投資陷阱處處
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？