油麻地建邦商廈連租約放售 回報3.6厘 地產版 2023/03/16 分享： 分享： 地址：油麻地渡船街38號建邦商業大廈12樓2室 面積：285平方呎 開價：250萬元 呎價：8,772元 賣點：單位備有裝修，並連租約，租期至2024年10月12日，月租約7,500元，以開價計，租金回報 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 旺角上海中心828呎交吉單位 開價550萬 今日 旺角上海中心828呎交吉單位 開價550萬 火炭喜利佳工業大廈地下 每呎叫價27328 今日 火炭喜利佳工業大廈地下 每呎叫價27328 尖沙咀永安廣場連裝修 銀主叫價每呎不足1萬 2023/03/09 尖沙咀永安廣場連裝修 銀主叫價每呎不足1萬 九龍灣美羅中心2期 1555呎銀主盤開價590萬 2023/03/09 九龍灣美羅中心2期 1555呎銀主盤開價590萬 觀塘THE icon 6樓9室 連租約開價190萬 2023/03/02 觀塘THE icon 6樓9室 連租約開價190萬 油麻地