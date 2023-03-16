油麻地建邦商廈連租約放售 回報3.6厘

地址：油麻地渡船街38號建邦商業大廈12樓2室

面積：285平方呎

開價：250萬元

呎價：8,772元

賣點：單位備有裝修，並連租約，租期至2024年10月12日，月租約7,500元，以開價計，租金回報

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