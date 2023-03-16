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生命之匙：安赫

副刊版 2023/03/16

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古埃及滿天神祇，男神女神總數超過三千，生命各項事物皆有神靈掌管，並各有不同性格和特色，例如Ra是太陽神、Anubis是死亡之神、Horus是天空之神，各神祇皆是人身動物頭，Anubis是豺頭，而Horus則是鷹（隼）頭（Falcon）。

各有特色之餘，卻必定有一點相同，祂們手上都拿着「安赫」（Ankh），小東西頂部是淚形環狀結構在十字頂端，來源已無從稽考，只知這是古埃及的生命之匙（Key of Life），代表諸神手上擁有着掌控生命的權力。

醫生曾多次見到病人從死亡邊緣改善過來，覆診時說：「感謝神！」總會鬧玩笑地說：「那我呢？」病人回應：「當然感謝，神安排醫生的出現。」有一句回應，醫生說不出口：「那又應否感謝神給你癌症？」且不談Determinism（決定論）這些哲學，人生是好事壞事的交錯，為好事感恩而把壞事說成試煉，目的是為神祇掌管安赫理論圓其說，也可減少自身責任。

醫生相信，好事發生是身邊家人、朋友的緣故；一個重要臨床研究的成功，要感謝的朋友多得很，其中包括科學家、醫生、研究護士、統計師、病人、病人家屬……是大家互聯互動才能促成好事。而壞事的發生，也是人和運氣的使然，複雜的氣管細胞，如何演變成肺癌細胞？從出生時已擁有的基因譜（Germline DNA）到呼吸到的空氣，都可能參與了癌細胞形成的過程，發生與否是或然率（Probability）的後遺結局。

人生路還是靠自己一手握着安赫，另一手擁抱着家人、朋友，帶着努力和勇氣慢慢走過！

小東西頂部是淚形環狀結構在十字頂端（專欄作家提供）

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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