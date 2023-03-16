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全新SingapoRewards 遊新加坡換獎賞

副刊版 2023/03/16

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新加坡旅遊局延續「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」策略，向全球旅客推出旅遊獎賞計劃SingapoRewards，較早前已於澳洲、印度及印尼進行試驗，深受旅客歡迎。為提升新加

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欄名 : 旅事通

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