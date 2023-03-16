全新SingapoRewards 遊新加坡換獎賞 副刊版 2023/03/16 分享： 分享： 新加坡旅遊局延續「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」策略，向全球旅客推出旅遊獎賞計劃SingapoRewards，較早前已於澳洲、印度及印尼進行試驗，深受旅客歡迎。為提升新加 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 《解風東京》杜如風日本食玩推介 文青酒店+打卡聖地 2023/03/14 《解風東京》杜如風日本食玩推介 文青酒店+打卡聖地 奢華酒店預訂應用程式HoteLux 享特別禮賓服務及優惠 2023/03/13 奢華酒店預訂應用程式HoteLux 享特別禮賓服務及優惠 香港國際七人欖球賽 門票+酒店住宿及餐飲優惠 2023/03/11 香港國際七人欖球賽 門票+酒店住宿及餐飲優惠 東京站新地標 東京Midtown八重洲3月10日開幕 2023/03/08 東京站新地標 東京Midtown八重洲3月10日開幕 星野首間機場酒店進駐大阪 鄰近Outlet設浴場及觀景餐廳 2023/03/06 星野首間機場酒店進駐大阪 鄰近Outlet設浴場及觀景餐廳