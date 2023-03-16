增行騙成本 嚴打網絡騙案

香港警方日前採取代號「善治」的打擊電話騙案行動，成功瓦解了兩個活躍於香港的詐騙集團，既有騙徒利用釣魚信息進行詐騙，亦有騙徒以「猜猜我是誰」手法，引誘受害人墮入其圈套之中。總之，在信息可輕易廣泛傳播的情況下，電話或網絡騙案可謂層出不窮。

筆者最近便有親身感受到網絡行騙行為無孔不入的經歷，有人冒充筆者的名義，向筆者供職的商學院所有同事和部分職員發出電郵，並請他們回覆。細心留意或對網絡詐騙有所警惕者，都可以識別出這是一封假電郵，但筆者的同事和朋友中，居然有人「中招」，幸好筆者及時作出了澄清，有關此事的細節不必敘述；然而，此事反映了目前網絡詐騙具相當廣泛性，給筆者一個再討論網絡安全問題的機會。究竟網絡騙案為何禁之不絕，並且往往一波未平一波又起？有甚麼方法可以減少網絡騙案？

網騙電騙效益高 堵之不絕

很顯然，騙徒進行網絡或電話詐騙的成本非常低，這一點是傳統罪案和網絡詐騙最大分別之處。在傳統欺詐罪案中，騙徒要進行詐騙，尋找詐騙對象，是一個一個，以一個作為單位，換言之，要行騙10人，就需要接觸到10個行騙對象；然而，網上詐騙只需要下載到或取用到大量電郵地址，便可以一次過發出電郵，接觸到大量的行騙對象，取得詐騙成功的機會和可觀收益，反過來說，受害人蒙受的損失也很巨大。

箇中的關鍵，是騙徒的行為，取得規模經濟的效應，騙徒發出一個電郵「攻擊」，即可覆蓋到大量受眾，而每增加多一個行騙對象，其邊際成本極低，甚至幾乎等於零，這點無疑是網絡行騙禁之難絕的主要原因之一；即使發出詐騙電郵的成功率很低，但只需有幾個人上當，騙徒仍然有利可圖。

基於網民的人口規模非常大，而我們又不能確保沒有人會受騙上當，即使99%以上的人沒有受騙，但只需百分之零點一、二的受眾上當，在多一個行騙對象之邊際成本幾乎等於零的情況下，計算了成本效益，騙徒行騙得手所取得的利潤仍然十分可觀，足以驅動心懷不軌的人鋌而走險，進行網絡或電話行騙，令網絡行騙堵之不絕。

提高邊際成本 或減潛在受害者

我們看到，雖然政府和各大機構都有不斷向市民宣傳，教育大眾警惕和防範受騙，但依然無法收效，每日仍然有人上當，原因顯然是受眾太多，總有一些人為騙徒所迷惑，最後「中招」，這無疑予人有「道高一尺，魔高一丈」之感。

除了廣泛宣傳和教育大眾對網絡行騙有所警惕及防範之心外，我們還有甚麼方法打擊網絡詐騙？當然，我們一定要保護好自身電郵的安全性，避免容易遭外人入侵。

細心從進行網絡詐騙的「攻擊」方着眼，基於騙徒向大量受眾行騙的邊際成本極低，而其採取行騙手段的本質，有點類似傳銷；所謂傳銷，其實是向大量顧客發放銷售電郵進行促銷，接收了電郵信息的大量受眾中，只要有很小量的人購買，積少成多，則傳銷便可取得一定成績。在此必須補充，守法的傳銷行為絕對不是欺騙，也沒有觸犯法律，但從這個銷售手段的底層設計結構看，傳銷與網絡詐騙都有一個共通點，就是在大量受眾為基礎下，通過以「人傳人」方式達致目的，並把行為的成本攤分予接受方。

從傳銷行為的學術研究中，我們可以得到一些啟示。筆者記得，在電郵普遍使用早期，微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）於20多年前便曾建議，發放電郵都應該付費；事實上，我們寄發一封信件，都要貼上郵票，而根據對傳銷行為的研究，只要把向大量受眾進行傳銷的邊際成本提高，則可以有效防止向受眾濫發信息的行為。

從這個角度看，防止或減少網絡詐騙的方法或方向，是可以考慮提高騙徒向大量受眾發放信息的邊際成本，朝行騙「攻擊方」的方向尋求遏制方法，若然騙徒向每一個人發出電郵都需要按個別付費，則有可能減少潛在受害人的數目。

限制數目 大量發電郵須收費

很顯然，讓公眾接受發放電郵需要發放方付費，也不是一件易事。為了減少濫發電郵之弊，也可以有其他應對方法，目前也已有大機構這樣做--在組織內，若有成員用同一個電郵地址，向外發放電郵給大量受眾，電郵的伺服器會自動增加一個數量限制，例如若數量超過50或100，則伺服器便會拒絕發放；最近一兩年，亦已有即時通訊應用程式對一些已在平台上廣泛傳播的信息進行限制，不允許再轉發給其他人。

這類設計之目的，是要減少用戶濫發的電郵，以倍數方式傳開，防止心懷不軌的人在電郵伺服器或通訊應用程式平台上進行詐騙，或別有目的發放信息之行為。

從這個打擊方向看，電郵機構或服務供應商可能需要考慮設立這類限制機制，例如若有客戶擬向大量受眾發放電郵信息，可以設立收費制度，向大量發放電郵的寄件人收取費用。筆者相信，這些限制措施即使無法百分百根治網絡騙案，也無疑有助減少潛在受騙者的數目，增加騙徒向大量受眾發放欺詐信息的邊際成本，弱化其取得規模經濟效應的效果，不失為一個有效打擊網絡詐騙的方案之一。

據警方於上月中旬發布的資料，本港去年整體罪案共有70,048宗，較前年上升8.7%，主要是由於詐騙案增加8,000多宗，總數達27,923宗，升幅達45%，涉及款項高達48億元。即使警方目前推出兩大防騙宣傳攻勢，分別是推出「防騙視伏App」應用程式（Scameter＋），以及向市民派發30萬份防騙刊物《提紙》，提示大眾「提防騙子」，向受眾方進行教育，但若打擊網絡詐騙行為也同時向「攻擊方」採取打擊和遏制，雙管齊下，相信效果會更顯著。

▲ 基於網民人口規模非常大，只需小部分受眾上當，行騙利潤仍然十分可觀，令網絡行騙堵之不絕。（資料圖片）