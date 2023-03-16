中史列高中必修 須多方兼顧平衡

立法會早前就「中國歷史列為高中必修科目」的一項議員議案，展開熱烈的討論，顯示社會各界對此有不同意見。

重溫歷史 更充分了解現在

學習歷史的最大好處，是可以鑑往知來，通過重溫以往發生的事件，更好地了解我們身處的時代和處境。例如通過重溫歷史，我們會清晰地了解到，香港自古以來就是中國的領土，1840年鴉片戰爭以後被英國佔領；中、英兩國政府在上世紀80年代經過艱辛談判，在1984年12月簽署了關於香港問題的聯合聲明，確認中華人民共和國政府於1997年7月1日恢復對香港行使主權。

其後中央政府考慮到香港的歷史和現實情況，決定根據國家憲法第31條，設立香港特別行政區，並按照「一個國家，兩種制度」的方針，由全國人民代表大會制定《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，保障國家對香港的基本政策之落實。如果本港學生能夠全面而客觀地認識這段歷史，則所謂「港獨」等偽命題，就會不攻自破。

恰當設置課程內容 提高學習興趣

要推動各級學生學習中國歷史，課程內容的恰當設置，對提高學習興趣及提升教學質素至為重要。對此，筆者有切身的體會，筆者當年在工業中學就讀，中一至中五都有學習中國歷史，到中學會考亦參加該科目考試，當時中一的中史科，是從三皇五帝、夏、商、周講起，然後按編年體認識春秋、戰國、秦、漢、晉、隋、唐、宋、元、明、清，到中五就涉及較複雜的近代歷史，直到講述民國成立，由此令學生對中國歷史的朝代興替有清晰的認識，而這種由古至今、由淺入深的課程編排，又與同學的心智成長十分配合。

當年的中文科亦與中史科相呼應，例如筆者記得，中文科有《左傳》的「晉敗秦師於殽」，同學既學習這篇描述秦晉之戰、人物活靈活現的文章，老師亦引導同學加深了解春秋戰國時代的歷史，所以筆者印象深刻。

中國歷史的學習重點，並不在於要求學生死記硬背資料，而在於激發學生的學習興趣。時至今日，當局應靈活運用各種各樣的方式，積極加強各班級的歷史教育，包括製作相關教材套、舉辦研討會或校際問答比賽，並充分利用社會資源，例如安排參觀香港故宮文化博物館的展覽，甚至結合以歷史為題材的電子遊戲，進行課程研討等。

高中課程編訂 有多重考慮

筆者和經民聯都支持，增加中學各年級學生學習國家歷史和文化的機會，教育局亦已經在2018／2019學年起，落實中國歷史列為初中獨立必修科；但是否進而列為高中必修課，則有多方面要考慮，包括：增加中史科為高中必修課，會否影響整體高中課程結構呢？會否增加學生選科的限制，例如要減少與科技相關的科目呢？以現時的教學資源和師資人手，是否足以應付呢？如何可以充分照顧學生的不同興趣、能力和抱負呢？

對於中史應否列為高中必修科的討論，無疑有助於喚起社會對歷史科教育的關注，但高中課程的編訂、甚麼科目必修，關乎同學日後升學與就業的選擇，的確要多方面兼顧與平衡。

▲ 中國歷史的學習重點，在於激發學生的學習興趣，當局應靈活運用各種方式，積極加強各班級的歷史教育。（資料圖片）