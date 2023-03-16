李慧琼露口風 「區會工作較易放下」 政治版 2023/03/16 分享： 分享： 新任全國人大常委李慧琼身負5要職，如何取捨？有政圈中人率先幫其剔除「區議員」。她昨日亦鬆口承認，區議會工作相對易放下，但仍重視聯繫群眾，否則向國家反映民意時會不夠貼切。 李慧琼又話，見到香港社會對國家的 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 立會更換咪高峰系統 高科防干擾 2023/03/15 立會更換咪高峰系統 高科防干擾 鄧飛夥培僑校長 赴菲「搶學生」港升學 2023/03/14 鄧飛夥培僑校長 赴菲「搶學生」港升學 8港區政協 出任專委會副主任 2023/03/13 8港區政協 出任專委會副主任 工聯會智庫「復活」 鄧家彪：將有新搞作 2023/03/11 工聯會智庫「復活」 鄧家彪：將有新搞作 16區關愛隊 最快今接受申請？ 2023/03/10 16區關愛隊 最快今接受申請？ 李慧琼 人大常委 民建聯 區議會 立法會 區議會選舉 曾國衞 狄志遠