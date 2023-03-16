李慧琼露口風 「區會工作較易放下」

新任全國人大常委李慧琼身負5要職，如何取捨？有政圈中人率先幫其剔除「區議員」。她昨日亦鬆口承認，區議會工作相對易放下，但仍重視聯繫群眾，否則向國家反映民意時會不夠貼切。

李慧琼又話，見到香港社會對國家的

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