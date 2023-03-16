OpenAI新模型GPT-4 失誤率低可輸入圖像 行政人員版 2023/03/16 分享： 分享： GPT模型在2018年首次面世，已在2020年發展到第3代，研發商OpenAI更在去年底推出由GPT-3.5驅動的ChatGPT，使人工智能（AI）軟件普及化。OpenAI宣布推出更新版模型GPT-4 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony開發PS5 Pro 擬加速影像遊戲光綫追蹤 今日 Sony開發PS5 Pro 擬加速影像遊戲光綫追蹤 OpenAI建超級電腦 為ChatGPT提供動力 2023/03/15 OpenAI建超級電腦 為ChatGPT提供動力 IG及fb數碼收藏品 Meta擬結束支援 2023/03/15 IG及fb數碼收藏品 Meta擬結束支援 Meta開發去中心化平台 料吸部分Twitter用戶 2023/03/14 Meta開發去中心化平台 料吸部分Twitter用戶 美遙距醫療初創承認 洩露310萬病人資訊 2023/03/14 美遙距醫療初創承認 洩露310萬病人資訊 商業 創新科技及應用 科技行業 科技軟件 科技硬件 科研 人工智能 軟件