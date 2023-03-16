Sony開發PS5 Pro 擬加速影像遊戲光綫追蹤 行政人員版 2023/03/16 分享： 分享： Sony官方文件顯示，PS6不會早於2028年上市。外界猜測在PS6面世前，Sony將主力開發新PlayStation 5（PS5）機種。相關推測近日亦被消息人士證實，確認Sony正在開發PS5 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 OpenAI新模型GPT-4 失誤率低可輸入圖像 今日 OpenAI新模型GPT-4 失誤率低可輸入圖像 OpenAI建超級電腦 為ChatGPT提供動力 2023/03/15 OpenAI建超級電腦 為ChatGPT提供動力 IG及fb數碼收藏品 Meta擬結束支援 2023/03/15 IG及fb數碼收藏品 Meta擬結束支援 Meta開發去中心化平台 料吸部分Twitter用戶 2023/03/14 Meta開發去中心化平台 料吸部分Twitter用戶 美遙距醫療初創承認 洩露310萬病人資訊 2023/03/14 美遙距醫療初創承認 洩露310萬病人資訊 Sony 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 遊戲 電玩手遊 專利 PlayStation