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戶戶送美食車走遍港九 送2萬份小食 派外賣自取優惠券+打卡做善事

行政人員版 04:00 2023/03/16

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與三五知己一齊享受美食，係人生一大樂事。戶戶送一直致力為港人搜羅全城美食，無論係本地或中西日韓、印度等環球美食應有盡有。黛安收到風，戶戶送將與近20間餐廳和生活百貨店夥伴合作，推出期間限定美食車，送出近2萬份小食，令大家可以近距離試食各區餐廳嘅滋味佳餚！活動期間仲會派發外賣自取優惠券及新用戶優惠券，只要下載戶戶送應用程式，輸入指定優惠碼，即可獲得雙倍享受，包括自取優惠券及免費領取美食，先到先得，派完即止。

公關姊妹話，由3月25日起，期間限定美食車將走訪全港多區，將各區街坊至愛嘅「美食寶藏」送到全港九，讓市民大飽口福。活動將按時段喺唔同地區進行，每個時段提供超過100份由指定餐廳提供嘅招牌美食，合作餐廳包括上海弄堂、囍八方、地茂館甜品、湊湊火鍋、Jacomax Pizza等。

除了派發小食，戶戶送美食車更會送出一系列外賣自取優惠券，即使喺繁忙生活中仍可感受美食帶來嘅樂趣。

另外，大家每上載一張美食車活動相關照片至IG，標籤#Deliveroominifoodtruck或#戶戶送美食車，然後標籤@deliveroo_hk，戶戶送就會向聖雅各福群會捐贈一份飯餐。鼓勵大家一邊享用美食，一邊打卡做善事，以美食傳遞愛心。

本文轉載自《晴報

Jacomax Pizza披薩

地茂館甜品芒果西米小丸子

上海弄堂春卷

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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