Anson Kong率先型遊PIAGET 全新登場廣東道旗艦店 副刊版 2023/03/17 分享： 分享： 瑞士高級珠寶腕錶品牌伯爵（PIAGET）宣布位於尖沙咀廣東道全新旗艦店隆重開幕，在一片接近無限奢華的「藍海」外牆，更是出自獲獎無數的亞洲設計工作室Neri&Hu Design。而開幕前更邀請 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 探遊The Stellar Odyssey展覽首站Jaeger‑LeCoultre 接力推Rendez-Vous系列 2023/03/03 探遊The Stellar Odyssey展覽首站Jaeger‑LeCoultre 接力推Rendez-Vous系列 從第五大道出發 HARRY WINSTON 2023/02/24 從第五大道出發 HARRY WINSTON 愛神之手 CHANEL 2023/02/10 愛神之手 CHANEL 兩大王牌全面升級 Audemars Piguet 2023/02/03 兩大王牌全面升級 Audemars Piguet Excalibur系列 多元化聯乘世界Roger Dubuis 2023/01/27 Excalibur系列 多元化聯乘世界Roger Dubuis