  • 21°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 02:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Anson Kong率先型遊PIAGET 全新登場廣東道旗艦店

副刊版 2023/03/17

分享：

分享：

瑞士高級珠寶腕錶品牌伯爵（PIAGET）宣布位於尖沙咀廣東道全新旗艦店隆重開幕，在一片接近無限奢華的「藍海」外牆，更是出自獲獎無數的亞洲設計工作室Neri&Hu Design。而開幕前更邀請

...

欄名 : Watch

最新專欄文章 更多

探遊The Stellar Odyssey展覽首站Jaeger‑LeCoultre 接力推Rendez-Vous系列
2023/03/03
探遊The Stellar Odyssey展覽首站Jaeger‑LeCoultre 接力推Rendez-Vous系列
從第五大道出發 HARRY WINSTON
2023/02/24
從第五大道出發 HARRY WINSTON
愛神之手 CHANEL
2023/02/10
愛神之手 CHANEL
兩大王牌全面升級 Audemars Piguet
2023/02/03
兩大王牌全面升級 Audemars Piguet
Excalibur系列 多元化聯乘世界Roger Dubuis
2023/01/27
Excalibur系列 多元化聯乘世界Roger Dubuis

上一篇文章

尖沙咀凱悅酒店推出嘗味餐單

下一篇文章

穿．花．蝴蝶 BUCCELLATI
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？