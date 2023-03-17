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LALIQUE 動物大觀園

副刊版 2023/03/17

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創作靈感這回事，英國時裝設計師Paul Smith就曾經說：「生活上周遭所有事物都可以帶來靈感，當中大自然的動植物更是用之不竭的寶庫。」筆者認為來自法國水晶品牌LALIQUE的設計師都有着同一樣的想法

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