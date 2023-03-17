LALIQUE 動物大觀園 副刊版 2023/03/17 分享： 分享： 創作靈感這回事，英國時裝設計師Paul Smith就曾經說：「生活上周遭所有事物都可以帶來靈感，當中大自然的動植物更是用之不竭的寶庫。」筆者認為來自法國水晶品牌LALIQUE的設計師都有着同一樣的想法 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Home 最新專欄文章 更多 21萬的白金之筆 Montblanc X Ferrari 2023/02/17 21萬的白金之筆 Montblanc X Ferrari 專訪KEF總裁 High-Fidelity並非高不可攀 2023/02/17 專訪KEF總裁 High-Fidelity並非高不可攀 B&B Italia 意國最強 2023/02/10 B&B Italia 意國最強 專訪 - Saint-Louis掌門人 工藝就是品牌的根 2023/01/13 Saint-Louis掌門人 工藝就是品牌的根 FENDI CASA重生 2022/12/30 FENDI CASA重生 家品 時裝服飾 時裝服飾種類 法國