Furla踏上環保路 副刊版 2023/03/17 分享： 分享： 時裝是環保課題裏最大的敵人，因為無論是高級時裝品牌，還是市場金字塔裏最下層的量產型品牌，它們每年都會生產過量的服裝和配飾，直接消耗地球資源，同時更因為生產過程會產生污水（例如為皮革染色），是導致污染水 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Delvaux 我就是經典 2023/03/10 Delvaux 我就是經典 Giorgio Armani X 10 CORSO COMO 丹寧別注 2023/03/03 Giorgio Armani X 10 CORSO COMO 丹寧別注 巴黎直擊 2023秋冬男裝 Homme Plisse Issey Miyake 皺褶王者 2023/03/03 巴黎直擊 2023秋冬男裝 Homme Plisse Issey Miyake 皺褶王者 Anteprima 30周年的序幕 2023/02/24 Anteprima 30周年的序幕 巴黎直擊2023秋冬男裝 Louis Vuitton．KidSuper只此一季 2023/02/24 巴黎直擊2023秋冬男裝 Louis Vuitton．KidSuper只此一季 時裝服飾 時裝服飾種類 手袋 鞋履 意大利