Furla踏上環保路

時裝是環保課題裏最大的敵人，因為無論是高級時裝品牌，還是市場金字塔裏最下層的量產型品牌，它們每年都會生產過量的服裝和配飾，直接消耗地球資源，同時更因為生產過程會產生污水（例如為皮革染色），是導致污染水

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