尖沙咀全新廚師發辦餐廳 嘗日式創意料理

日本料理的廚師發辦一直受香港人歡迎，故這類型的餐廳愈開愈多，最新一間是位於尖沙咀的鮨舞（Sushi Mai），有擁有接近30年廚藝經驗的廚師坐鎮，以日本豐洲市場直送的新鮮時令食材製作出多款創意菜式，吸

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