尖沙咀全新廚師發辦餐廳 嘗日式創意料理 副刊版 2023/03/17 分享： 分享： 日本料理的廚師發辦一直受香港人歡迎，故這類型的餐廳愈開愈多，最新一間是位於尖沙咀的鮨舞（Sushi Mai），有擁有接近30年廚藝經驗的廚師坐鎮，以日本豐洲市場直送的新鮮時令食材製作出多款創意菜式，吸 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 高級現代北歐菜EMBLA 推出全新春季餐單 今日 高級現代北歐菜EMBLA 推出全新春季餐單 中環高級川菜館新女廚上任 創作全新餐單 2023/02/24 中環高級川菜館新女廚上任 創作全新餐單 香港麗晶酒店翻新重開 經典4大餐廳載譽歸來 2023/02/24 香港麗晶酒店翻新重開 經典4大餐廳載譽歸來 Roganic及Aulis慶祝4周年 推出全新嘗味餐單 2023/02/17 Roganic及Aulis慶祝4周年 推出全新嘗味餐單 【Good Food,Good Mood@iM網欄】香港星級米芝蓮 印度餐廳New Punjab Club 2023/02/14 【Good Food,Good Mood@iM網欄】香港星級米芝蓮 印度餐廳New Punjab Club 設計 餐廳 菜式 尖沙咀 魚 蛋 海鮮 蝦 廚師 魚