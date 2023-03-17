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高級現代北歐菜EMBLA 推出全新春季餐單

副刊版 2023/03/17

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現代北歐菜餐廳EMBLA於2022年開業，由主廚Jim Lofdahl主理，他致力選用本地純天然時令食材入饌，主打風格清新的精緻北歐菜式。為迎接春天來臨，店家特別推出以時令北歐風味為靈感的全新春季餐單

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欄名 : Food

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