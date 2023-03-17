高級現代北歐菜EMBLA 推出全新春季餐單 副刊版 2023/03/17 分享： 分享： 現代北歐菜餐廳EMBLA於2022年開業，由主廚Jim Lofdahl主理，他致力選用本地純天然時令食材入饌，主打風格清新的精緻北歐菜式。為迎接春天來臨，店家特別推出以時令北歐風味為靈感的全新春季餐單 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 尖沙咀全新廚師發辦餐廳 嘗日式創意料理 今日 尖沙咀全新廚師發辦餐廳 嘗日式創意料理 中環高級川菜館新女廚上任 創作全新餐單 2023/02/24 中環高級川菜館新女廚上任 創作全新餐單 香港麗晶酒店翻新重開 經典4大餐廳載譽歸來 2023/02/24 香港麗晶酒店翻新重開 經典4大餐廳載譽歸來 Roganic及Aulis慶祝4周年 推出全新嘗味餐單 2023/02/17 Roganic及Aulis慶祝4周年 推出全新嘗味餐單 【Good Food,Good Mood@iM網欄】香港星級米芝蓮 印度餐廳New Punjab Club 2023/02/14 【Good Food,Good Mood@iM網欄】香港星級米芝蓮 印度餐廳New Punjab Club 餐廳 餐飲 菜式 米芝蓮 麵包 午餐 晚餐 瑞典 芬蘭 北歐