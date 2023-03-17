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埃記燒鵝

副刊版 2023/03/17

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燒鵝是香港特色菜，名噪一時的鏞記燒鵝，雖已大不如前，取而代之的，有甘牌燒鵝和甘棠燒鵝等，香港人仍醉心這特色菜。而在廣東，燒鵝歷史更悠久，傳說早在南宋時代，即七百多年前，有御廚為避戰亂流亡到廣東新會古井鎮，憑色香味俱全的燒鵝而揚名，北方有烤鴨，而南方就有燒鵝。

然而，大家（包括醫生在內）有所不知，歷史最早的燒鵝記載，竟不是中國，而是埃及。醫生重新上路遊走天下開會工作，閒下半天，當然花在美國紐約的大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art），跟大英博物館一樣，美國人從世界各國蒐羅不少好東西，單是埃及館展品便數以萬計。而醫生特別注目留意這件來自El-Lisht墳墓的浮雕（Relief），附圖所示，清楚見到兩人正合作烹調燒鵝，一人在拔毛，另一人左手拿扇撥火，而右手則將肥鵝置於爐上燒，更有趣是兩隻已燒好肥鵝被掛起來，跟香港燒臘舖處理方法無異。

這是古埃及的第十二王朝（Dynasty XII）年代，約公元前一九六一至一九一七年，距今超過四千年，絕對相信這是燒鵝的最早歷史紀錄。外國人見此，或只解讀這是當年埃及人的生活寫照；但在香港土生土長並鍾情那碗燒鵝瀨粉的醫生，看下去似不是味兒，原來燒鵝並非我們廣東香港人特產，遠在埃及早已有燒鵝烹調，味道如何未能知曉，不過，當年埃及人已有蜜糖，雖沒有醬油，但當燒鵝抹上蜜糖，想像中頗也好味。

埃記燒鵝能否勝過鏞記燒鵝，便無從考究了。

這件來自El-Lisht墳墓的浮雕（Relief），清楚見到兩人正合作烹調燒鵝。（專欄作家提供圖片）

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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