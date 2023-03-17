昨天提及廣告公司Secret Tour的創辦人之一Stephen Chung，替銀行客戶想出了一個新點子，幫助面臨結束邊緣的六間中小企。我一看見這個展覽的內容細節，馬上向Stephen問個究竟。我這位廣告人朋友，有火又有心，他坦誠地跟我分享，當初銀行客戶找他時，本來只是計劃做些關於中小企理財的廣告和活動，但在本地廣告營銷圈裏都知，找得Stephen，他怎會交出那些公式思維的貨色呢？

我在電話另一端，都感受到他的那團火：「過去三年，有很多經營中小企的朋友都要無奈執笠，他們並非經營不善，當中不少做得很出色兼有意義的，但都敵不過疫情。對中小企來說，執笠不是生意完結那麼簡單，就連夢想也一起執笠。我認為很多本地中小企命不該絕，與其幫客戶賣個中小企理財廣告，倒不如做些實事提供幫助。」最後就衍生出Reborn Exhibition，請公眾投票去幫一間中小企重生的構思。

現在展覽的主題，是幫助面臨執笠邊緣的六間中小企（一間已關門），但Stephen表示，原本提議的構思去得更盡，是找六間已因疫情執笠的中小企去做展覽，再請公眾投票為其中一間燃起重生的希望。我一聽這個「死而復生」的構思，更喜歡、更鍾情，效果對比更大、更有impact。

若說要講好一個銀行故事，甚至香港故事，能把無望的、絕望的，起死回生，那就是把不可能的變成可能、把奇迹和希望呈現於公眾眼前，正正是此城需要的真實故事。很可惜，由於種種原因，這個構思未能實現。這個幫執笠中小企重生的idea，確實很有意思，執咗笠亦可華麗轉身強勢翻生，將會是一個給此城更大力量、更大希望、更大迴響的故事。橋段已經曝光，其他銀行或企業，若正在構思一些ESG（Environmental, Social, and Governance）計劃，不妨考慮一下。