美西「大喇叭」抹黑 須用事實打破謊言

100多年前，美國著名作家馬克吐溫（Mark Twain）曾經寫過一篇極有名的諷刺小說《金喇叭》，在這個虛擬故事裏，統治雅普雅普島的酋長在決定一件事情之前，要求贊成和反對的人都吹響金喇叭，然後就按照吹得最響亮那一邊的意思來做決定，酋長認為這是最公平的了。

只不過，這個看似公平的機制裏，只有官員、精英、富人才有金喇叭，而酋長擁有最大的那個；因為窮人沒錢，自然是買不起金喇叭的，於是他們也就理所當然地被代表了，無法在這個「公平機制」裏發出自己的聲音。

今天的地球，某程度上與雅普雅普島類似，美西方國家因為富裕、實力強、長期統治世界，也因此擁有世界上最多的金喇叭，美國這個當今世界唯一的超級大國，也像雅普雅普島的酋長一樣，擁有全世界最大、最響亮的金喇叭；而大多數發展中國家，就像故事中的窮人一樣，因為沒有實力，無法在世界上發出自己的聲音，只能長期成為被代表的一群。中國雖然近年來有極大的發展，經濟規模僅次於美國，但要與美西方比起喇叭來，不論數量和音量都遠遠不及，在輿論戰中處於劣勢。

美「聲大夾惡」 華輿論戰處劣勢

因為中國的快速發展，使各方面距離美國愈來愈近，美國霸權的疑心病發作，認定中國將會挑戰美國的全球霸主地位，雖然中國一再重申，自己走的是和平發展之路，沒有挑戰美國霸權的意圖，但在美國看來，中國不斷進步的實力就是挑戰，自然要不遺餘力從各方面打壓；表現在輿論上，就是利用自身和盟友喇叭多、聲音大的優勢，不顧事實，強行給中國塗上各種負面色彩，希望全世界都相信中國是個不講道理的惡霸，因而與中國保持距離，甚至與美西方一起反對中國，搭建全球範圍的反華包圍圈。

債務陷阱 美才是始作俑者

例如為了離間中國與發展中國家之間的合作關係，美西方編造了一個所謂「債務陷阱」的謊言，說中國給發展中國家貸款、協助發展中國家發展，是給發展中國家設下了「債務陷阱」，是為了控制它們。事實上，從近幾十年的金融實踐看，全世界確實存在「債務陷阱」，不過這個「陷阱」不是中國設下，而是美國設下的，美國利用美元的全球貨幣地位，通過美元的寬鬆和緊縮周期交替，先給人借錢，再逼人還債，剪全世界羊毛，才是標準的、洗劫其他國家財富的「債務陷阱」；而中國通過貸款，幫助發展中國家修橋鋪路、發展基建，是實實在在地幫助這些國家發展，與美國利用自身優勢地位玩的金融遊戲，有根本分別。

雙重標準 為港危害國安者開脫

再如美國不顧新疆少數民族較漢族享有更多優待的現實，編造了一個中國政府在新疆搞「種族滅絕」的天方夜譚，把對中國少數民族政策有些了解的人雷得目瞪口呆，簡直不敢相信自己的眼睛，不敢相信一個自稱「人類燈塔」的國家，竟然可以如此厚顏無恥、如此不顧事實、如此胡說八道！

對香港，美西方不顧自己國內有多種維護國安法律的事實，抹黑中國政府在香港實施《港區國安法》是侵犯人權。美西方自己可以用國安理由，搞莫須有定罪，只要看你不順眼，就給你扣上一頂危害或者可能危害國家安全的大帽子，然後各種制裁一起上；可是對香港明確危害國安的犯罪分子，又找各種理由為其開脫。

最近，美西方又掀起了新一輪抹黑中國的高潮，其中有些喜劇色彩的，就是胡說中國製造的港口起重機可能是中國的間諜工具、視頻分享平台抖音會威脅國安；再就是雖然沒有任何證據，加拿大總理杜魯多照樣指控中國試圖干預加拿大大選；另外，不知道是否黔驢技窮，沉寂一段時間的「新冠病毒實驗室洩露」說，又被美國政府翻出來炒冷飯，無非是又想把新冠病毒的源頭栽到中國頭上。

「實驗室洩新冠病毒」 再被炒作

美西方的抹黑宣傳，充分利用了它們喇叭多、聲音大的優勢，徹底踐行了當年的納粹宣傳部長戈培爾（Joseph Goebbels）的宣傳哲學：「謊言重複1,000遍就是真理」，就是要用不斷重複的抹黑謊言，讓世界人民相信中國是壞蛋，是個強大、殘酷、冷血的怪物，為美西方反華建立思想基礎。

不管喜歡或不喜歡，美西方的喇叭多是一個客觀事實，希望美西方停止抹黑中國，不過是指望強盜可以放下屠刀立地成佛的幻想；中國面對的實際情況是，讓美西方停止抹黑不現實，因此更重要的是，思考如何可有效化解美西方的抹黑。

歷史上，中國共產黨也曾經面對過類似的局面，毛澤東主席在1949年8月發表的《丟掉幻想，準備鬥爭》文章中寫到：「共產黨是一個窮黨，又是被國民黨廣泛地無孔不入地宣傳為殺人放火，姦淫搶掠，不要歷史，不要文化，不要祖國，不孝父母，不敬師長，不講道理，共產公妻，人海戰術，總之是一群青面獠牙，十惡不赦的人。」面對鋪天蓋地的抹黑，共產黨之所以還能得到人民的廣泛擁護，主要還是靠讓人民了解到共產黨的真實情況，用事實打破謊言。

曾經參加過國民黨的台灣學者柏楊，在他的回憶錄裏記錄了一段遼瀋戰役後期國民黨軍敗退時的情景，充分說明了事實的力量。當時的柏楊與同行者僱了一駕馬車，從東北往關內走，與正在入關的東北野戰軍同路：「馬車夫有時還吆喝他們：『讓路，讓路！』他們每次也都踉踉蹌蹌的讓路，見慣了國民政府軍隊的兇惡，我從內心對解放軍生出敬意，這豈不是古書上所說的：『婦孺與王者之師爭道！』」

展示真實面貌 增可信度

一次同行，解放軍就成了柏楊心目中的「王者之師」，這個評價一出，國民黨過去的所有宣傳、抹黑就冰消雲散了；今天面對美西方的抹黑宣傳，中國針鋒相對的反制、正面的宣傳當然需要，但更重要的是，要讓美西方和世界人民了解到中國、中國人民的真實面貌，讓他們在了解事實的基礎上，得出自己的結論。

要想講好中國包括香港的故事，令人信服，打破美西方的抹黑，最根本的一條是增加可信度、去掉宣傳味。中國人民在尊重他人利益的基礎上，努力創造自己美好生活的事業，是正義的、是不怕人看的，只要真實呈現，自然可以贏得別人的喜愛和尊重。在這方面，普通人有很大的發揮空間，例如現在很多介紹普通中國人日常生活的短視頻，真實、可信、有趣、有益，是贏得世界人民信任的好方式。

▲ 最近美西方又掀起了新一輪抹黑中國的高潮，沉寂一段時間的「新冠病毒實驗室洩露」說，又被美國政府翻出來炒冷飯，企圖把新冠病毒的源頭栽到中國頭上。（新華社資料圖片）