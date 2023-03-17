AI發展全球新趨勢 宜育學生成長思維 行政人員版 2023/03/17 分享： 分享： 隨着ChatGPT風靡全球，AI對大學教育的影響亦浮出水面，「用」還是「不用」成為討論焦點。隨着香港大學禁止學生在課堂、功課和評估中使用ChatGPT或其他人工智能（AI）相關工具，本港其他大學亦陸續 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 人工智能Web3發展 精準服務 推動創新 2023/03/10 人工智能Web3發展 精準服務 推動創新 AI盛行新趨勢 教導學生遊戲規則 2023/03/03 AI盛行新趨勢 教導學生遊戲規則 政府推動Web3發展 冀貼近社會民生 2023/02/24 政府推動Web3發展 冀貼近社會民生 未來生存必備技能 須學懂與AI對話 2023/02/17 未來生存必備技能 須學懂與AI對話 年輕人向前大步走 藉創科創業創未來 2023/02/10 年輕人向前大步走 藉創科創業創未來 創新科技及應用 科技行業 科技軟件 科技硬件 科研 人工智能 社會民生 大學 香港 職業生涯