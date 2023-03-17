AI發展全球新趨勢 宜育學生成長思維

隨着ChatGPT風靡全球，AI對大學教育的影響亦浮出水面，「用」還是「不用」成為討論焦點。隨着香港大學禁止學生在課堂、功課和評估中使用ChatGPT或其他人工智能（AI）相關工具，本港其他大學亦陸續

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