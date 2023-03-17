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月亮照造假爭議 三星官網圖文澄清

行政人員版 2023/03/17

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三星（Samsung）自推出旗艦手機Galaxy S20系列以來，一直主打月亮偵測功能，近日有網民聲稱其進行的實驗反映了Galaxy旗艦手機拍的月亮細節造假，再次引發Samsung造假的爭議。

三星美國

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欄名 : 科技新知

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