月亮照造假爭議 三星官網圖文澄清 行政人員版 2023/03/17 分享： 分享： 三星（Samsung）自推出旗艦手機Galaxy S20系列以來，一直主打月亮偵測功能，近日有網民聲稱其進行的實驗反映了Galaxy旗艦手機拍的月亮細節造假，再次引發Samsung造假的爭議。 三星美國 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Glass企業版 即時停售支援至9月 今日 Google Glass企業版 即時停售支援至9月 Sony開發PS5 Pro 擬加速影像遊戲光綫追蹤 2023/03/16 Sony開發PS5 Pro 擬加速影像遊戲光綫追蹤 OpenAI新模型GPT-4 失誤率低可輸入圖像 2023/03/16 OpenAI新模型GPT-4 失誤率低可輸入圖像 OpenAI建超級電腦 為ChatGPT提供動力 2023/03/15 OpenAI建超級電腦 為ChatGPT提供動力 IG及fb數碼收藏品 Meta擬結束支援 2023/03/15 IG及fb數碼收藏品 Meta擬結束支援 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 智能手機 相機 Samsung 月球 深度學習