迪士尼10K Weekend主題跑 周末舉行 藉活動教孩子綠色運動理念

社會逐步復常，香港迪士尼跑步盛事10K Weekend將喺今個周末（18至19日）舉行，吸引近1.8萬名跑手和迪士尼粉絲報名參賽。活動會推行多項環保措施，有家長特意帶埋子女參與，趁機教子女綠色運動嘅理念。

黛安知道，香港迪士尼自2016年起，已聯同環團「綠惜地球」喺10K Weekend中推行多項環保措施。今年亦會喺賽道沿途提供飲水機，鼓勵跑手自備水樽，並在現場回收紙杯、膠樽、號碼布夾、香蕉皮等可回收物品。

熱愛運動和環保嘅Sherry與Hudson，今年將與兩個女兒心諾和樂心一同參加其中一項賽事「Duffy與好友3公里跑」。Sherry話，希望透過一家人參賽，教導兩個女環保回收、綠色運動的概念。「我哋平時都會響應環保，例如喺女女嘅生日會，會用紙皮自製裝飾影相；亦會利用廢物製成玩具或裝飾品。」

今年跑手更可首度穿過「奇妙夢想城堡」嘅拱門，迪士尼朋友如Duffy與好友、Marvel超級英雄等及一眾演藝人員，都會沿途為跑手打氣。Sherry亦計劃善用家中嘅物資，與女女自製迪士尼主題頭飾，開開心心去參賽。

本文轉載自《晴報》

▲ Sherry在女兒生日會自製裝飾影相

▲ Sherry帶女兒參加「Duffy與好友3公里跑」