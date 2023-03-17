前兩天搭電梯時，樓上公司一職員跟我談了幾句。她讚我很有心，肯栽培年輕人。當日我碰巧入大學教書，同樣是為年輕人服務。我近年愈來愈喜歡跟年輕人為伍，以前做義工服務時，有社工曾跟我說，老人家見到年輕人會特別開心，我大概也到這個年紀了。

當年創業時，我只是想推行「共享成果」理念，讓出力的員工合理地分享到公司的盈利成果，並不專為年輕人而設。也許作為食物鏈最低層的年輕人，犧牲特別多，所以這套理念特別能吸引他們。我不敢說我們所有年輕員工的收入都很高，這要看個人努力和公司表現。但我們去年分紅最高的公司，分了6個月花紅，這在傳統廣告公司是不可能發生的，因為無論公司盈利多高，分紅是會封頂的，而部分公司的基層員工可能根本沒有花紅。

除了收入，我相信年輕人在我們集團下工作，成長得更快。在傳統公司工作，他們只是一枚螺絲釘，由於分工太精細，也太多關卡，很難有全面觀。我們的公司都是小微企，文化上也鼓勵同事破格，不要被傳統框框鎖死，勇於跨領域全方位跟消費者互動，不但學習得更多更快，也更適合未來市場的變化。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》