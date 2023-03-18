新加坡航空機票優惠 $1,630起飛獅城峇里 副刊版 2023/03/18 分享： 分享： 現在人人報復式旅遊，機票價錢也愈來愈抵，新加坡航空公司剛剛推出Time to Fly優惠，即日至31日期間，從香港飛往新加坡、吉隆坡、峇里島及全球40多個目的地，可以超值優惠。 Time to Fly香 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 全新SingapoRewards 遊新加坡換獎賞 2023/03/16 全新SingapoRewards 遊新加坡換獎賞 《解風東京》杜如風日本食玩推介 文青酒店+打卡聖地 2023/03/14 《解風東京》杜如風日本食玩推介 文青酒店+打卡聖地 奢華酒店預訂應用程式HoteLux 享特別禮賓服務及優惠 2023/03/13 奢華酒店預訂應用程式HoteLux 享特別禮賓服務及優惠 香港國際七人欖球賽 門票+酒店住宿及餐飲優惠 2023/03/11 香港國際七人欖球賽 門票+酒店住宿及餐飲優惠 東京站新地標 東京Midtown八重洲3月10日開幕 2023/03/08 東京站新地標 東京Midtown八重洲3月10日開幕 歐洲 新加坡 機場 東南亞 新加坡航空