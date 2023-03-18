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新加坡航空機票優惠 $1,630起飛獅城峇里

副刊版 2023/03/18

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現在人人報復式旅遊，機票價錢也愈來愈抵，新加坡航空公司剛剛推出Time to Fly優惠，即日至31日期間，從香港飛往新加坡、吉隆坡、峇里島及全球40多個目的地，可以超值優惠。

Time to Fly香

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欄名 : 旅事通

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