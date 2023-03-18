新盤低開奏效 「先量後價」策略料持續

新盤市場氣勢如虹，多個新盤開售均取得理想成績，不少發展商乘勝出擊，周內兩大新盤開價，且均以低開策略，務求打響頭炮。

根據美聯研究部數字顯示，一手私樓註冊數量於3月截至16日共錄得577宗（由於送交註冊時

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