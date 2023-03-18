新盤低開奏效 「先量後價」策略料持續 置業家居 2023/03/18 分享： 分享： 新盤市場氣勢如虹，多個新盤開售均取得理想成績，不少發展商乘勝出擊，周內兩大新盤開價，且均以低開策略，務求打響頭炮。 根據美聯研究部數字顯示，一手私樓註冊數量於3月截至16日共錄得577宗（由於送交註冊時 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 新盤二手齊回氣轉旺 惟恐加息周期成後市陰霾 2023/03/11 新盤二手齊回氣轉旺 惟恐加息周期成後市陰霾 減釐印及取消口罩令 樓市邁向復常之路 2023/03/04 減釐印及取消口罩令 樓市邁向復常之路 慳數萬元印花稅 補貼裝修「整靚啲」 2023/02/25 慳數萬元印花稅 補貼裝修「整靚啲」 新盤市場重新起動 發展商低價開售吸客 2023/02/18 新盤市場重新起動 發展商低價開售吸客 通關後樓市價量齊升 新盤趁勢部署吸客 2023/02/11 通關後樓市價量齊升 新盤趁勢部署吸客 一手市場 NOVO LAND 2B期 飛揚2期 瑜一IB期