新盤貼市價推 二手繼續捱打 置業家居 2023/03/18 分享： 分享： 【一手拆局】踏入3月份，新盤銷售氣氛持續熾熱，截至周二（14日），本月已錄1,150宗一手成交，早已超越2月約900宗水平，有機上望2,000伙，挑戰去年8月後的高位，但由於新盤繼續以市價出擊，直接搶 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 今日 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 2房佔七成 3款屋則選擇 今日 2房佔七成 3款屋則選擇 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 今日 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 瑜一全面睇 今日 瑜一全面睇 KOKO MARE 壓軸一期 下周開價 今日 KOKO MARE 壓軸一期 下周開價 你可能感興趣 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 今日 01:00 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 2房佔七成 3款屋則選擇 今日 01:00 2房佔七成 3款屋則選擇 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 今日 01:00 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 最新專欄文章 更多 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 今日 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 KOKO MARE 壓軸一期 下周開價 今日 KOKO MARE 壓軸一期 下周開價 瑜一全面睇 今日 瑜一全面睇 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 今日 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 2房佔七成 3款屋則選擇 今日 2房佔七成 3款屋則選擇 二手市場 一手市場