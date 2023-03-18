新盤貼市價推 二手繼續捱打

【一手拆局】踏入3月份，新盤銷售氣氛持續熾熱，截至周二（14日），本月已錄1,150宗一手成交，早已超越2月約900宗水平，有機上望2,000伙，挑戰去年8月後的高位，但由於新盤繼續以市價出擊，直接搶

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