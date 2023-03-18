2房佔七成 3款屋則選擇 置業家居 2023/03/18 分享： 分享： 【戶型分析】瑜一IB期屬整個項目的第3座，細分3A及3B兩座，提供183伙，間隔由1房至4房套梗廚及儲物室連廁，實用面積336至1,234平方呎，當中主打的2房戶佔123伙，佔比接近七成。項目3A座每 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 今日 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 新盤貼市價推 二手繼續捱打 今日 新盤貼市價推 二手繼續捱打 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 今日 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 瑜一全面睇 今日 瑜一全面睇 KOKO MARE 壓軸一期 下周開價 今日 KOKO MARE 壓軸一期 下周開價 你可能感興趣 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 今日 01:00 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 新盤貼市價推 二手繼續捱打 今日 01:00 新盤貼市價推 二手繼續捱打 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 今日 01:00 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 最新專欄文章 更多 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 今日 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 KOKO MARE 壓軸一期 下周開價 今日 KOKO MARE 壓軸一期 下周開價 瑜一全面睇 今日 瑜一全面睇 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 今日 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 新盤貼市價推 二手繼續捱打 今日 新盤貼市價推 二手繼續捱打 一手市場