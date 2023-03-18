2房佔七成 3款屋則選擇

【戶型分析】瑜一IB期屬整個項目的第3座，細分3A及3B兩座，提供183伙，間隔由1房至4房套梗廚及儲物室連廁，實用面積336至1,234平方呎，當中主打的2房戶佔123伙，佔比接近七成。項目3A座每

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