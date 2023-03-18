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直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房）

置業家居 2023/03/18

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瑜一IB期於周二（14日）對傳媒開放連裝修及交樓標準的2房示範單位，同以3B座18樓C室為藍本設計，實用面積464平方呎，屬2房（開放式廚房）間隔，樓底高約3.225米。當中連裝修示位由英國室內設計公

...

欄名 : 封面故事

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