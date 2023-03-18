瑜一全面睇 置業家居 2023/03/18 分享： 分享： IB期地勢高中高層享維港海景【景觀】 瑜一共細分3期發展，是次推出的IB期，屬整個項目的第3座，並可分為3A及3B座，由於項目地勢較高，景致亦更為開揚，而3A座的單位面向西九龍，可遠眺何文田及九龍站一帶 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 今日 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 新盤貼市價推 二手繼續捱打 今日 新盤貼市價推 二手繼續捱打 2房佔七成 3款屋則選擇 今日 2房佔七成 3款屋則選擇 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 今日 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） KOKO MARE 壓軸一期 下周開價 今日 KOKO MARE 壓軸一期 下周開價 你可能感興趣 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 今日 01:00 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 新盤貼市價推 二手繼續捱打 今日 01:00 新盤貼市價推 二手繼續捱打 2房佔七成 3款屋則選擇 今日 01:00 2房佔七成 3款屋則選擇 最新專欄文章 更多 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 今日 【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 KOKO MARE 壓軸一期 下周開價 今日 KOKO MARE 壓軸一期 下周開價 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 今日 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 2房佔七成 3款屋則選擇 今日 2房佔七成 3款屋則選擇 新盤貼市價推 二手繼續捱打 今日 新盤貼市價推 二手繼續捱打 天氣 瑜一