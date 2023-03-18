IB期地勢高中高層享維港海景【景觀】

瑜一共細分3期發展，是次推出的IB期，屬整個項目的第3座，並可分為3A及3B座，由於項目地勢較高，景致亦更為開揚，而3A座的單位面向西九龍，可遠眺何文田及九龍站一帶

...