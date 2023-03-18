KOKO MARE 壓軸一期 下周開價

【同場加映】九龍市區新盤除瑜一IB期開價搶攻外，位於九龍東的KOKO HILLS，亦承接3A期KOKO ROSSO的銷售氣勢，緊接推出3B期應市，並命名為KOKO MARE，於周四（16日）上載樓書，

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