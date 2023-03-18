【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起

樓市氣氛進一步升溫，多個新盤接連搶攻，其中何文田瑜一第IB期，於周三（15日）公布首張價單，並以貼市價出擊，首批涉50伙，折實價由$786.84萬起，將於月內開售，若採用建築期付款，約有15伙折實價低

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