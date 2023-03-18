【鐵路盤出擊】何文田瑜一IB期 首批50伙 折實價$787萬起 置業家居 2023/03/18 分享： 分享： 樓市氣氛進一步升溫，多個新盤接連搶攻，其中何文田瑜一第IB期，於周三（15日）公布首張價單，並以貼市價出擊，首批涉50伙，折實價由$786.84萬起，將於月內開售，若採用建築期付款，約有15伙折實價低 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤貼市價推 二手繼續捱打 今日 新盤貼市價推 二手繼續捱打 2房佔七成 3款屋則選擇 今日 2房佔七成 3款屋則選擇 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 今日 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 瑜一全面睇 今日 瑜一全面睇 KOKO MARE 壓軸一期 下周開價 今日 KOKO MARE 壓軸一期 下周開價 你可能感興趣 新盤貼市價推 二手繼續捱打 今日 01:00 新盤貼市價推 二手繼續捱打 2房佔七成 3款屋則選擇 今日 01:00 2房佔七成 3款屋則選擇 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 今日 01:00 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 最新專欄文章 更多 KOKO MARE 壓軸一期 下周開價 今日 KOKO MARE 壓軸一期 下周開價 瑜一全面睇 今日 瑜一全面睇 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 今日 直擊示範位：3B座18樓C室 實用面積464平方呎2房（開放式廚房） 2房佔七成 3款屋則選擇 今日 2房佔七成 3款屋則選擇 新盤貼市價推 二手繼續捱打 今日 新盤貼市價推 二手繼續捱打 二手市場 一手市場