屯門飛揚2期 首推88伙 1房折實$306.9萬入場

新界西項目屬近期一手市場焦點，繼NOVO LAND 2B期、雨後，由長實及新地發展的屯門飛揚第2期也加入戰團，於周四（16日）公布首張價單，並以低價搶攻，首批涉88伙，1房及2房戶總折扣為樓價15%，

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