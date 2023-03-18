屯門飛揚2期 首推88伙 1房折實$306.9萬入場 置業家居 2023/03/18 分享： 分享： 新界西項目屬近期一手市場焦點，繼NOVO LAND 2B期、雨後，由長實及新地發展的屯門飛揚第2期也加入戰團，於周四（16日）公布首張價單，並以低價搶攻，首批涉88伙，1房及2房戶總折扣為樓價15%， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 新盤連環推 雨後 飛揚2期 下周齊開價 2023/03/04 新盤連環推 雨後 飛揚2期 下周齊開價 東九龍KOKO ROSSO已上樓書 首推至少80伙 下周開示位及開價 2023/02/11 東九龍KOKO ROSSO已上樓書 首推至少80伙 下周開示位及開價 東九龍KOKO ROSSO涉392伙 大部分低於千萬 最快本月登場 2023/02/04 東九龍KOKO ROSSO涉392伙 大部分低於千萬 最快本月登場 啟德 啟德海灣1提供1,017伙 首批農曆年後推售 2023/01/14 啟德 啟德海灣1提供1,017伙 首批農曆年後推售 旺角利‧晴灣23下周日賣23伙 入場費$497.3萬起 2023/01/07 旺角利‧晴灣23下周日賣23伙 入場費$497.3萬起 一手市場 飛揚2期 印花稅