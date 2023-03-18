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樓市氣氛好轉 惟半新盤難逃蝕讓命運

置業家居 2023/03/18

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雖然本港樓市逐漸復甦，但不在於3至4年前買入、近月逐漸鬆綁的半新盤仍不時錄得蝕讓。區內代理稱，在面對同區新盤競爭、加上樓價仍未完全回升下，不少半新盤業主仍需貼市，甚或以蝕讓價放售單位。

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欄名 : 樓市熱話

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