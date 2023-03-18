樓市氣氛好轉 惟半新盤難逃蝕讓命運 置業家居 2023/03/18 分享： 分享： 雖然本港樓市逐漸復甦，但不在於3至4年前買入、近月逐漸鬆綁的半新盤仍不時錄得蝕讓。區內代理稱，在面對同區新盤競爭、加上樓價仍未完全回升下，不少半新盤業主仍需貼市，甚或以蝕讓價放售單位。 本刊統計7個最近 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 天水圍Wetland Seasons Park 望濕地公園 今日 天水圍Wetland Seasons Park 望濕地公園 青衣明翹匯 四正2房 今日 青衣明翹匯 四正2房 交樓質素一般 睡房窗戶頂冚鬆脫未黏好【獲61分】 2023/03/11 交樓質素一般 睡房窗戶頂冚鬆脫未黏好【獲61分】 ONE INNOVALE-Archway望開揚景 2023/03/11 ONE INNOVALE-Archway望開揚景 粉嶺ONE INNOVALE-Archway租賃暢旺 受年輕客歡迎 開放式月租$8,500起 2023/03/11 粉嶺ONE INNOVALE-Archway租賃暢旺 受年輕客歡迎 開放式月租$8,500起 恆大‧珺瓏灣 映日灣 明翹匯 GRAND MARINI Wetland Seasons Park 放盤 印花稅