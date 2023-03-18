青衣明翹匯 四正2房 置業家居 2023/03/18 分享： 分享： 單位：2座中層B室 實用面積：426平方呎 間隔：2房（連開放式廚房） 叫價：$780萬（呎價：$18,310） 備註：放盤屬原裝，坐向南方，廳房同向，前望翠綠山景及少量遠海景。單位叫價較市價低3%。 單位提供 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 天水圍Wetland Seasons Park 望濕地公園 今日 天水圍Wetland Seasons Park 望濕地公園 樓市氣氛好轉 惟半新盤難逃蝕讓命運 今日 樓市氣氛好轉 惟半新盤難逃蝕讓命運 交樓質素一般 睡房窗戶頂冚鬆脫未黏好【獲61分】 2023/03/11 交樓質素一般 睡房窗戶頂冚鬆脫未黏好【獲61分】 ONE INNOVALE-Archway望開揚景 2023/03/11 ONE INNOVALE-Archway望開揚景 粉嶺ONE INNOVALE-Archway租賃暢旺 受年輕客歡迎 開放式月租$8,500起 2023/03/11 粉嶺ONE INNOVALE-Archway租賃暢旺 受年輕客歡迎 開放式月租$8,500起 恆大‧珺瓏灣 映日灣 明翹匯 GRAND MARINI Wetland Seasons Park 放盤