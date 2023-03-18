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青衣明翹匯 四正2房

置業家居 2023/03/18

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單位：2座中層B室

實用面積：426平方呎

間隔：2房（連開放式廚房）

叫價：$780萬（呎價：$18,310）

備註：放盤屬原裝，坐向南方，廳房同向，前望翠綠山景及少量遠海景。單位叫價較市價低3%。

單位提供

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欄名 : 樓市熱話

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