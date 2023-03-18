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天水圍Wetland Seasons Park 望濕地公園

置業家居 2023/03/18

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單位：23座中層A3室

實用面積：700平方呎

間隔：3房1套，另設儲物室及工作間連廁

叫價：$1,120萬（呎價：$16,000）

備註：單位前臨濕地公園景，內籠裝修不俗，故叫價較市價$930萬高約兩成。

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欄名 : 樓市熱話

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