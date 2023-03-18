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ARTTA Concept策略性室內設計 分析客戶需求 設計更「貼地」

置業家居 2023/03/18

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隨着市場對室內設計的要求日新月異，從事商業設計需更「貼地」、配合客人的需要，打造理想的室內空間。ARTTA Concept由香港本地設計師鄧世昊（Arthur）於2010年成立，主要從事商業設計項目，

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欄名 : 地區‧人‧情

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