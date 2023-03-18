ARTTA Concept策略性室內設計 分析客戶需求 設計更「貼地」 置業家居 2023/03/18 分享： 分享： 隨着市場對室內設計的要求日新月異，從事商業設計需更「貼地」、配合客人的需要，打造理想的室內空間。ARTTA Concept由香港本地設計師鄧世昊（Arthur）於2010年成立，主要從事商業設計項目， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 90後畢業生創辦植物工作坊 冀拉近港人與大自然關係 2023/03/11 90後畢業生創辦植物工作坊 冀拉近港人與大自然關係 首辦「讀者免費睇風水」 黃震宇教擺烏龜旺財 2023/03/04 首辦「讀者免費睇風水」 黃震宇教擺烏龜旺財 Youtuber司徒夾帶笑言拍片難搵食 為興趣轉型賣音響 2023/02/25 Youtuber司徒夾帶笑言拍片難搵食 為興趣轉型賣音響 社工打造「海底宮殿」 推廣美人魚水中舞 不只打卡咁簡單 2023/02/11 社工打造「海底宮殿」 推廣美人魚水中舞 不只打卡咁簡單 「3妹」郭嘉盈建個人頻道做Youtuber 目標推出SOLO派台歌 2023/02/04 「3妹」郭嘉盈建個人頻道做Youtuber 目標推出SOLO派台歌 裝修設計 商場 商業 愉景灣 天氣