CCL連升4周 創20周新高 置業家居 2023/03/18 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）已連升4周，為2021年6月以來首見；本周再升1.35%，報166.81點（根據3月6日至3月12日簽訂的正式買賣合約，2月20日至2月26日簽訂的臨時買賣合約計算），創20 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL報164.59點 連升3周累漲2.88% 2023/03/11 CCL報164.59點 連升3周累漲2.88% CCL連升兩星期 報164.23點 創16周新高 2023/03/04 CCL連升兩星期 報164.23點 創16周新高 CCL按周升2.09% 創逾6年最大升幅 2023/02/25 CCL按周升2.09% 創逾6年最大升幅 連升兩周後回軟 CCL按周降0.46% 2023/02/18 連升兩周後回軟 CCL按周降0.46% CCL按周漲1.25% 創12周新高 報160.73點 2023/02/11 CCL按周漲1.25% 創12周新高 報160.73點 印花稅 銀行