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CCL連升4周 創20周新高

置業家居 2023/03/18

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中原城市領先指數（CCL）已連升4周，為2021年6月以來首見；本周再升1.35%，報166.81點（根據3月6日至3月12日簽訂的正式買賣合約，2月20日至2月26日簽訂的臨時買賣合約計算），創20

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