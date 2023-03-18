寬減印花稅 3類買家最受惠

財政司司長陳茂波於最新一份財政預算案中，公布調整從價印花稅（第2標準稅率）的稅階，當中定額$100從價印花稅的門檻，由$200萬或以下物業放寬至$300萬或以下物業，而樓價$1,008萬或以下物業亦可按比例下調印花稅稅率，涵蓋範圍包括住宅及非住宅物業。

近年絕大部分住宅物業的買家屬首置人士，是次政府調整從價印花稅稅階，影響範圍為千萬元或以下的中小型物業，加上去年2月份放寬按揭保險的樓價上限，有助首次置業人士更易上車，減輕他們置業負擔，對樓市有正面支持作用，料千萬元以下的中小型物業將主導樓按市場。而筆者認為有3類買家最快可受惠於新措施。

第1類：綠置居買家

綠置居主要出售於現有公屋租戶及合資格綠表人士，其定價比傳統居屋更低。去年年尾推出的4,693伙綠置居以市價41折出售，售價介乎$75.4萬至$271萬，即代表所有單位只需要繳交定額$100從價印花稅。以最貴$271萬的單位為例，需要繳交的從價印花稅則由寬減稅階措施前約$4.1萬（樓價1.5%）大幅減少至現時$100，一眾綠置居的準買家上車更為輕鬆。

第2類：白居二買家

現時合資格人士可以免補地價方式選購白居二樓盤，而二手居屋單位售價一般比私樓低，根據市場資料分析，去年11月至今年1月初的白居二成交平均售價約$397萬。近日有報道指有白居二買家入市約$295萬的屯門公屋，在新措施下買家只需繳交$100從價印花稅，較原先需繳交的金額慳足約$4.4萬。

第3類：車位買家

除住宅物業，調整印花稅稅階措施同時涵蓋非住宅物業，在非住宅物業中，車位的銀碼一般較細，加上現時新措施推出後，入市門檻進一步降低，買家亦較易負擔。

除上述買家外，近月發展商開始積極推出新盤，當中新界某新盤主打1房單位，定價克制，售價折實後更有單位低至$400萬以下。以一個$400萬的開放式單位為例，首置買家需繳交的從價印花稅開支由寬減稅階措施前$9萬（樓價2.25%），減少$3萬至現時$6萬（樓價1.5%），首期開支大幅減少。

▲ 綠置居以市價41折出售，售價大部分低於$300萬，新措施下，買家只需繳付$100從價印花稅，大大減輕負擔。（資料圖片）