曼徹斯特Victoria House主打1、2房 入場費$246.3萬起 置業家居 2023/03/18 分享： 分享： 英國曼徹斯特名校林立之餘，亦為「北方經濟引擎」計劃（Northern Powerhouse）的重心，發展蓬勃之餘，亦吸引不少港人移居。當地最新有單幢樓花Victoria House在港推售，1房戶型售 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡The Scotts Tower逾3米高樓底 盡顯豪宅氣派 2023/03/11 新加坡The Scotts Tower逾3米高樓底 盡顯豪宅氣派 倫敦Teddington Riverside坐落泰晤士河畔 即買即住 2023/03/04 倫敦Teddington Riverside坐落泰晤士河畔 即買即住 新加坡The Atelier坐落第9區 名校林立 1房售$875萬起 2023/02/25 新加坡The Atelier坐落第9區 名校林立 1房售$875萬起 倫敦Goldstone Apartments近火車站交通便 租金回報高達12% 2023/02/18 倫敦Goldstone Apartments近火車站交通便 租金回報高達12% 倫敦London Square Croydon 1房$346.4萬起 戶戶連「Winter Garden」引光入室 2023/02/11 倫敦London Square Croydon 1房$346.4萬起 戶戶連「Winter Garden」引光入室 英國 曼徹斯特 海外物業 中原地產 英鎊