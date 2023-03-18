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曼徹斯特Victoria House主打1、2房 入場費$246.3萬起

置業家居 2023/03/18

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英國曼徹斯特名校林立之餘，亦為「北方經濟引擎」計劃（Northern Powerhouse）的重心，發展蓬勃之餘，亦吸引不少港人移居。當地最新有單幢樓花Victoria House在港推售，1房戶型售

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欄名 : 海外置業

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