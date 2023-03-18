3大方向配合 推動長者步行

日常活動是指由骨骼肌產生並消耗能量的身體活動，泛指我們每天進行的身體活動，包括工作、家務、照顧、消閒活動、運動等。對任何人來說，進行日常活動可以帶來健康裨益，針對於長者而言，則可減慢身體功能退化、減少心血管疾病惡化、抵銷與年齡相關的肌肉和骨質流失、降低骨折風險、提升心理和社交健康等。

有研究指出，活躍的長者相比不活躍的長者長壽，從健康角度，進行任何類型的日常活動也會對健康帶來好處，總好過甚麼也不做，而不同類型的日常活動帶來不同程度的健康效益，當中以運動為最高。究竟香港長者在日常活動這方面的表現如何？

長者活動量 少20年前逾一成

筆者早前進行了一項關於香港長者日常活動狀況的研究，目的是了解長者每天進行甚麼類型的日常活動。研究調查了500名65歲或以上的長者，發現他們屬於不活躍群組，多達61.6%的長者每日平均花4.8小時在室內或室外閒坐、81.4%長者每日平均花2.7小時收看電視或收聽收音機、66.6%長者每日平均花1小時悠閒步行；相反，只有29%長者每日平均花0.68小時（41分鐘）急步行。

另外，研究發現本港長者日常活動量偏低，男性長者平均每天消耗1,754.4千卡路里（kcal）進行日常活動，女性長者平均每天消耗1,703.1千卡路里進行日常活動。不可不提，本港長者的日常活動量較20年前明顯下降，參考另一項於2001年本港進行的研究結果，當時男性長者平均每天消耗2,129.6千卡路里進行日常活動，女性長者平均每天消耗1934.5千卡路里進行日常活動，現在長者活動量較20年前下降超過一成，帶來隱憂。

世界衞生組織強調，日常活動不活躍增加多種疾病（心血管疾病、腦血管疾病、糖尿病、某些類型的癌症、肥胖等）的風險，是排列全球死亡率的主導因素第四位，導致全球6%的死亡個案。雖然日常活動不活躍是全球性的健康問題，香港卻有獨特的情況，不容忽現。

生活在香港這個人口密集的城市中，不少基層長者的居住環境狹窄，子女選擇外出居住，難替長者父母安排多元化的日常活動；社區也欠缺長者友善活動設施，不難理解長者的日常活動主要以閒坐、收看電視、收聽收音機為主，我們亦不難見到長者每天在公園裏閒坐度日。隨着社會對住屋需求遞增，居住空間不足；城市發展快速，高樓大廈和道路網絡不斷增加，自然休閒區域相對減少；再加上近年長者（尤其是初老）使用手提電話和電腦開始普及，長者的生活模式也受到科技影響，變得愈來愈不活躍。

發展三維地下空間 增步行機會

但是，這項研究同時發現，本港長者較西方國家長者明顯多花時間在步行上。香港治安良好、行人路多、公共設施就近，方便長者在居住社區進行戶外步行；另外，本港鐵路和集體運輸四通八達，長者以低廉的交通費便可到達遠離居住的地方進行活動，這些條件締造了良好的步行環境，絕對可以好好利用。目前香港的行人路網絡屬於三維（3D）設計，包括行人天橋、地面行人路和行人隧道，如果能夠參考日本、台灣及南韓等國家，發展三維地下空間，將會為市民提供更多步行機會。

步行既簡單，亦容易融入生活當中，對健康的好處多不勝數，很適合長者。有研究發現，步行活動有助預防關節疾病、提升心肺功能、有效控制體重、調節情緒和改善睡眠質素，如果在步行時注意保持腰背挺直、抬頭挺胸、昂首闊步、腳跟先着地等細節，運動效果必定更加理想。由於悠閒步行（每小時低於2英里）對健康的好處，不及平均步行（每小時2至2.9英里）和急步行（每小時3英里或以上）多，我們除了支援長者多步行，也要加快步行的速度。

提高易行度 鼓勵社區內步行

特區政府早前與有關機構推動「日行萬步」的步行挑戰，目的是鼓勵市民在疫情下增加體能活動，以保持健康生活；但是類似活動是從個人習慣層面做工夫，筆者認為必須同時提高香港的易行度（walkability），才可以更有效推動長者在社區內步行。

筆者建議，可在行人路旁大量種植樹木，建設景色怡人的綠色走廊，喚起長者步行的意慾；也可以在住宅地區多建設長者友善行人設施，鼓勵長者每天進行短途步行；增設行人和單車分開使用的路面設施，提升路面安全性和減低意外風險，令長者安心外出步行；針對個別屋邨設計全天候步行路徑，方便長者在任何時間和天氣使用；協助長者成立步行夥伴或小組，不論是耆英和耄耋或年輕人和長者的配對，皆能夠互相支持，參與步行活動。

要推動長者步行，有賴城市規劃、社區服務和個人生活習慣多方配合，三者同樣重要，相輔相成。

▲ 研究發現本港長者日常活動量偏低，現在長者活動量較20年前更下降超過一成。（資料圖片）